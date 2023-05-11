Семь белгородских сел остались без света после обстрела

Семь населенных пунктов приграничного Белгородского района Белгородской области остаются без света после обстрела со стороны Украины. Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, пострадавших в результате падения снарядов нет.

Обстрелу подверглось село Черемошное, расположенное в нескольких километрах от границы с Украиной. В населенном пункте повреждена линия электропередачи. Из-за этого света лишились села Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенек, Петровка и Соловьевка. По данным губернатора, оперативные службы уже устраняют последствия обстрела.

В Белгородской области, как и в других приграничных регионах России, действуют режим желтого уровня террористической опасности и режим среднего уровня реагирования. Некоторые районы области ежедневно подвергаются обстрелам со стороны Украины. Вчера, 10 мая, например, регион подвергся нескольких атакам беспилотников. Также после обстрела Шебекино погиб человек. На праздничных выходных ранения в результате падения снарядов получили пять шебекинцев.

Подробнее об атаках на приграничные регионы — в материале «Ъ» «Падали дроны».

Сергей Толмачев, Воронеж