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Коммерсантъ FM
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Суд в Санкт-Петербурге зарегистрировал дело о нарушении санитарных норм в Малом драматическом театре

Административное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ч.1 ст.6.3 КоАП) в Малом драматическом театре—Театре Европы (МДТ) в Санкт-Петербурге, зарегистрировано в Куйбышевском районном суде. Об этом 10 мая сообщила объединенная пресс-служба питерских судов. Материалы дела переданы судье, но к производству пока не приняты.

С 5 мая деятельность Малого драматического театра была приостановлена по решению Роспотребнадзора. Вход в театр опечатали. В надзорном ведомстве заявили, что в театре были выявлены «многочисленные нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». По данным «РИА Новости», проверку инициировали после обращения одного из жителей Санкт-Петербурга.

На сайте МТД указано, что, в соответствии с решением Роспотребназдора, все спектакли, которые должны были состояться в театре в период с 6 по 12 мая, отменяются. Касса театра продолжит работать.

Малый драматический театр—Театр Европы основан в 1944 году. С 1983 года главным режиссером МТД является Лев Додин. В 2002-м он же стал художественным руководителем театра.

Милена Костерева

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