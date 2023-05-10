Генсек НАТО Столтенберг заявил, что российские войска подготовились к наступлению ВСУ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью CNN заявил, что Североатлантическому альянсу нельзя недооценивать российские вооруженные силы в ходе конфликта на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йенс Столтенберг

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Йенс Столтенберг

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Мы никогда не должны недооценивать россиян. Линия фронта была статична долгое время, российские силы смогли создать значительные оборонные рубежи, чтобы отразить планируемое контрнаступление», — пояснил господин Столтенберг. О возможных перспективах наступательных действий украинской армии генсек НАТО говорить не стал, посчитав это преждевременным. 9 мая он сообщал, что страны—члены НАТО на данный момент передали Украине уже более 98% обещанных боевых машин, а также подготовили не менее девяти бронетанковых бригад.

Генеральный секретарь альянса не впервые выступает с заявлениями об угрозе недооценки боеспособности российских военных и намерений высшего политического руководства РФ. Так, в январе нынешнего года он говорил, что недооценивать Россию и амбиции российского президента Владимира Путина в контексте украинского конфликта было бы опасно. По его словам, в ходе проведения спецоперации на Украине Россия проявила готовность справляться с потерями и трудностями.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов