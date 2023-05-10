За майские праздники коронавирусом в Черноземье заболели менее 2 тысяч человек

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, с 1 по 10 мая Черноземье было выявлено 1 985 случаев заболевания. В сравнении с последней неделей апреля это на 17% меньше.

А в сравнении между 1 и 10 мая это на 57% меньше. Утром 1 мая выявлено 304 случая, тогда как утром 10 мая — 130. При этом в Тамбовской области 10 мая не зафиксировано ни одного заболевшего. Ранее ни одного пациента в регионе не обнаруживалось 3 января.

За майские праздники в Черноземье выздоровели 2 937 человек. От последствий коронавируса скончались 19 человек.

В Белгородской области выявлено 356 случаев коронавируса (в последнюю неделю апреля — 303, за все время — 172 840). Выздоровели 527 пациентов (всего — 169 737). Зафиксированы три летальных случая (всего — 2 360).

В Воронежской области выявлено 911 случаев коронавируса (в последнюю неделю апреля — 1 378, за все время — 504 494). Выздоровел 1 531 пациент (всего — 494 313). Зафиксированы девять летальных случаев (всего — 8 655).

В Курской области выявлено 187 случаев коронавируса (в последнюю неделю апреля — 176, за все время — 155 309). Выздоровели 229 пациентов (всего — 152 394). Летальных случаев не зафиксировано (всего — 2 542).

В Липецкой области выявлено 172 случая коронавируса (в последнюю неделю апреля — 186, за все время — 183 436). Выздоровели 198 пациентов (всего — 179 180). Зафиксировано пять летальных случаев (всего — 3 990).

В Орловской области выявлены 225 случаев коронавируса (в последнюю неделю апреля — 166, за все время — 140 292). Выздоровел 261 пациент (всего — 137 925). Летальных случаев не зафиксировано (всего — 1 986).

В Тамбовской области выявлено 134 случая коронавируса (в последнюю неделю апреля — 187, за все время — 144 739). Выздоровели 191 пациент (всего — 141 538). Зафиксировано два летальных случая (всего — 2 539).

Курирующий здравоохранение вице-губернатор Курской области Андрей Белостоцкий на оперативном совещании 10 мая сообщил, что опасается подъема заболеваемости после «каникул». Этому может способствовать новый субштамм коронавируса «Арктур». По словам господина Белостоцкого, в России зафиксировано семь случаев, в Курской области ни одного.

О том, как макрорегион справился с субштаммом «Кракен», читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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