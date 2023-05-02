Заболеваемость коронавирусом в Черноземье на прошедшей неделе снизилась еще почти на 1 тыс. случаев

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за неделю с 24 по 30 апреля в Черноземье было выявлено 2 396 случаев этого заболевания. Неделей ранее показатель составлял 3 147 случаев.

В Белгородской области выявлено 303 случая коронавируса (неделей ранее — 467, за все время — 172 551). Выздоровели 429 человек (всего — 169 339). Зафиксированы пять случаев летального исхода (всего — 2 357).

В Воронежской области выявлено 1 378 случаев коронавируса (неделей ранее — 1 694, за все время — 503 981). Выздоровели 1 929 человек (всего — 493 134). Зафиксированы шесть случаев летального исхода (всего — 8 649).

В Курской области выявлено 176 случаев коронавируса (неделей ранее — 204, за все время — 155 155). Выздоровели 210 человек (всего — 152 204). Один человек умер (всего — 2 542).

В Липецкой области выявлено 186 случаев коронавируса (неделей ранее — 258, за все время — 183 299). Выздоровели 350 человек (всего — 178 994). Умерли четыре человека (всего — 3 986).

В Орловской области выявлены 166 случаев коронавируса (неделей ранее — 172, за все время — 140 120). Выздоровело 229 человек (всего — 137 710). Летальных случаев не зафиксировано (всего — 1 986).

В Тамбовской области выявлено 187 случая коронавируса (неделей ранее — 352, за все время — 144 618). Выздоровели 247 человек (всего — 141 370). Зафиксирован один летальный случай (всего — 2 537).

Всего с начала пандемии в Черноземье зарегистрировано 1 299 724 случая коронавируса. 1 272 751 случай закончился выздоровлением (за неделю — 3 394). От последствий COVID-19 в макрорегионе скончались 22 057 человек (за неделю — 17).

Мария Старикова

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