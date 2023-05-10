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Украинские военные обстреляли курский строящийся защитный объект, контужен один из строителей

В Суджанском районе Курской области недалеко от села Гуево украинские военные обстреляли «строящийся защитный объект». Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Роман Старовойт.

По его словам, взрывом контужен один из строителей. Пострадавший доставлен в Суджанскую центральную районную больницу, ему уже оказана первая медицинская помощь.

Кроме того, в это же время ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе. «Зафиксировано шесть прилетов. Повреждена крыша хозпостройки. К счастью, тут обошлось без пострадавших», — написал Роман Старовойт.

Ночью и ранним утром атаки со стороны Украины пришлись на все приграничные регионы Черноземья. В Белгородской области после взрыва БПЛА повреждены дома и социальные объекты, в результате другого обстрела скончался мужчина. В Воронежской области беспилотники атаковали военный объект. В Курской области сбитый БПЛА повредил дом.

Александр Прытков

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