Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Раненный при обстреле белгородец скончался в машине скорой помощи с открытой черепно-мозговой травмой

Получивший тяжелое осколочное ранение в голову житель белгородского райцентра Шебекино скончался в машине скорой помощи. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

У мужчины была открытая черепно-мозговая травма, уточнил господин Гладков. «В результате обстрела других разрушений нет», — добавил он.

Ночью и ранним утром беспилотники атаковали все три приграничных региона Черноземья — Белгородскую, Воронежскую и Курскую области. В Белгородской и Курской области повреждены дома и социальные объекты, в Воронежской целью БПЛА стал военный объект.

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину 10 мая

Читать далее

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...