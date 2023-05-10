Раненный при обстреле белгородец скончался в машине скорой помощи с открытой черепно-мозговой травмой

Получивший тяжелое осколочное ранение в голову житель белгородского райцентра Шебекино скончался в машине скорой помощи. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

У мужчины была открытая черепно-мозговая травма, уточнил господин Гладков. «В результате обстрела других разрушений нет», — добавил он.

Ночью и ранним утром беспилотники атаковали все три приграничных региона Черноземья — Белгородскую, Воронежскую и Курскую области. В Белгородской и Курской области повреждены дома и социальные объекты, в Воронежской целью БПЛА стал военный объект.

Александр Прытков

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