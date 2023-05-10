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Еврокомиссия объявила первый тендер на совместную закупку СПГ

Еврокомиссия (ЕК) объявила первый тендер на совместную закупку сжиженного природного газа (СПГ) в рамках энергетической платформы Евросоюза. ЕК собирается закупить 11,6 млрд газа. Об этом сообщил заместитель председателя ЕК Марош Шефчович.

Фото: Johanna Geron / Reuters

Фото: Johanna Geron / Reuters

«Я рад сообщить, что сегодня Еврокомиссия запустила первую серию тендеров на совместную закупку сжиженного природного газа через новую европейскую энергетическую платформу. Ответ рынка позитивный, 107 компаний подключились к тендерам. Сегодня в рамках первого тендера 77 компаний разместили суммарные запросы на 11,6 млрд кубометров газа»,— сказал господин Шефчович

По его словам, первый раунд торгов будет открыт до 15 мая. В его рамках охватят поставки газа с июня 2023 года по май 2024 года.

В октябре 2022 года ЕК предложила меры по сдерживанию цен на газ в Европе. В числе предложений — ввести динамическое ценообразование на газ и обязать страны делиться газом друг с другом. Предложение ЕК не получило одобрения всех стран. В том же месяце премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо сообщил, что ЕС рассматривает возможность создания картеля для закупок газа. В марте в ЕК сообщили, что планируют к апрелю сформировать картель для закупок газа.

Олеся Павленко

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