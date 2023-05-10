В жилкомплексе посольства России в Польше начались занятия для учеников школы, изъятой властями

В жилом комплексе российского посольства в Польше начались занятия для учащихся школы, здание которой две недели назад изъяли власти страны. Об этом сообщил посол России в Польше Сергей Андреев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание школы в Варшаве

Фото: Kuba Stezycki / Reuters Здание школы в Варшаве

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

«Директор школы доложил мне, что, как мы и обещали, сегодня с утра занятия начались в новых помещениях в жилом комплексе посольства. Многие дети, родители и учителя даже рады тому, что теперь далеко не приходится ходить, все в шаговой доступности»,— сказал господин Андреев в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по ТАСС).

29 апреля представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при российском посольстве РФ, заблокировали ворота и начали изъятие имущества в пользу государства. Позже польский МИД заявил, что Россия незаконно занимает некоторые объекты недвижимости в Польше, а государство изымает те здания, которые «не используются в дипломатических и консульских целях». В России в ответ на это допустили разрыв дипломатических отношений с Польшей.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Надрыв дипломатических отношений».