Со стороны Украины обстреляли белгородское Шебекино, осколком в голову тяжело ранен мужчина

В белгородском райцентре Шебекино зафиксированы два прилета по окраине города в огороды частных жилых домов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Сам глава региона при этом выезжал из Шебекина.

По словам господина Гладкова, осколочное ранение в голову получил мужчина. Его состояние оценивается как тяжелое, бригада скорой медицинской помощи доставляет пострадавшего в больницу. «Глава округа и оперативные службы продолжают обследование территории», — добавил губернатор.

Ночью и ранним утром беспилотники атаковали все три приграничных региона Черноземья — Белгородскую, Воронежскую и Курскую области. В Белгородской и Курской области повреждены дома и социальный объекты, в Воронежской целью БПЛА стал военный объект.

О других украинских атаках на приграничные регионы читайте в специальном проекте «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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