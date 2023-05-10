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Коммерсантъ FM
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Израильские войска убили двух палестинцев на Западном берегу

Два палестинца убиты израильскими военными на Западном берегу, сообщили палестинские медицинские власти. Иерусалим подтвердил информацию.

С начала года израильские войска убили больше 100 палестинцев. Большинство из них, как указывает Reuters, бойцы вооруженных групп. Однако среди убитых есть и гражданские, в том числе дети. 18 израильтян и иностранцев были убиты при атаках палестинцев.

Израильская армия накануне, 9 мая, нанесла удар по нескольким объектам группировки «Исламский джихад» в секторе Газа. Погибли 12 человек, в том числе россиянин Джамал Абу Хасван его жена (была в процессе получения гражданства РФ) и сын (гражданин РФ).

Леонид Уварчев

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