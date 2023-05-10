12,476 триллиона рублей составил на 1 мая 2023 года объем ФНБ, сообщил Минфин. В долларовом эквиваленте эта сумма была равна $154,96 млрд. За месяц размер фонда вырос на 570 млрд руб., но всего на $0,5 млрд в долларовом выражении. В апреле, по информации ведомства, на финансирование дефицита бюджета было потрачено 83,2 млрд руб. Для этого Минфин реализовал 4,26 млрд юаней и 6,4 тонны золота в обезличенной форме из ликвидных активов фонда. В итоге на 1 мая ликвидная часть ФНБ состояла из €9,2 млрд, 288,3 млрд китайских юаней, 521 тонны золота в обезличенной форме и 233 млн руб. В целом объем ликвидной части ФНБ был равен в эквиваленте 6,829 трлн руб., или $84,8 млрд.