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Коммерсантъ FM
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Пентагон: США обучают около 2 тыс. украинских военных

США в настоящее время ведут обучение около 2 тыс. украинских военных, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. По его словам, США будут их тренировать столько, сколько потребуется.

«Я знаю, что около двух тысяч (человек.— “Ъ”) проходят сейчас тренировку»,— заявил пресс-секретарь Пентагона на брифинге, отметив, что подготовка продолжается (цитата по ТАСС). «Вам лучше узнать конкретные цифры у командования Армии США в Европе и Африке»,— сказал Патрик Райдер. По его словам, США будут тренировать украинских военных, пока в этом есть необходимость, а с Киевом обсуждается опрос отправки дополнительных сил для обучения.

Согласно утекшим документам Пентагона, для наступления Украина готовит 12 бригад численностью по 4 тыс. военных в каждой. США и НАТО обучают и занимаются снабжением девяти из этих бригад, следует из них.

Число украинских военных, подготовленных западными инструкторами, растет. В январе около 100 украинцев отправились в США для обучения работе с системами ЗРК Patriot. На полигоне в ФРГ американские специалисты будут обучать по 500 человек в месяц, ранее эта цифра составляла примерно 300 военнослужащих. Также действует тренировочная миссия ЕС, цель которой подготовить 15 тыс. солдат вооруженных сил Украины.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Воспитание пэтриотизма».

Мария Федотова

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