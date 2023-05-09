Украина планирует подготовиться к вступлению в ЕС через два года

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина планирует подготовиться к вступлению в Евросоюз за два года. По его словам, в этом году Украина должна получить политическое решение от Евросоюза о начале переговоров по вступлению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gregorio Borgia / AP Фото: Gregorio Borgia / AP

«Мы ставим амбициозные цели: быть готовыми к вступлению в Евросоюз через два года. Задача сложная и комплексная. Сейчас проводим анализ 29 тысяч правовых документов ЕС, которые должны стать частью нашего законодательства»,— сказал Денис Шмыгаль на заседании правительства, его слова приводит «Европейская правда».

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что он рассчитывает получить положительную промежуточную оценку Еврокомиссии по поводу прогресса на пути евроинтеграции в июне 2023 года. Предварительная оценка прогресса Украины в реформах необходима для открытия переговоров о членстве страны в ЕС.

Накануне Владимир Зеленский подписал указ о праздновании в стране Дня Европы 9 мая. Сегодня, 9 мая, в Киев приехала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Анастасия Ларина