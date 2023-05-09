Заграница ему не помогла

Первое в истории уголовное дело, возбужденное американскими властями на основании скандально известного «закона Родченкова», завершится обвинительным приговором. Проходящий по нему техасский натуропат Эрик Лира признал вину в том, что снабжал допингом спортсменов, и пошел на сделку с обвинением, чтобы избежать максимального, десятилетного срока. Прокурор Манхэттена Дэмиен Уильямс назвал случившееся «водоразделом» в истории международного спорта. Все дело в том, что показавший свою работоспособность «закон Родченкова» носит экстерриториальный характер и позволяет американским властям преследовать нарушителей антидопингового регламента вне зависимости от того, где ими было совершено деяние.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудничество с признавшим вину в распространении допинга Эриком Лирой стоило серебряной медалистке Игр-2008 по прыжкам в длину Блессинг Окагбаре (на фото) 11-летней дисквалификации

Фото: Dylan Martinez / Reuters Сотрудничество с признавшим вину в распространении допинга Эриком Лирой стоило серебряной медалистке Игр-2008 по прыжкам в длину Блессинг Окагбаре (на фото) 11-летней дисквалификации

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Прокуратура Манхэттена объявила о том, что довела до обвинительного приговора первое в истории дело, возбужденное на основании скандально известного «закона Родченкова», названого по имени бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Именно его заявления, сделанные после бегства в США, легли в основу российского допингового скандала. В понедельник некто Эрик Лира, попавший под следствие еще в прошлом году, признал вину в том, что снабжал допингом серебряную медалистку Игр-2008 по прыжкам в длину нигерийку Блессинг Окагбаре (уже отбывает 11-летнюю дисквалификацию), а также ее соотечественника, четырехкратного чемпиона NCAA (Ассоциация студенческого спорта США) спринтера Дивайна Одудуру (ему грозит шестилетнее отлучение от спорта).

Прокуратура не сообщила, на каких именно условиях господин Лира пошел на сделку с обвинением, но разумно предположить, что согласованное сторонами наказание будет значительно мягче, чем максимум, предусмотренный законом,— десять лет и $1 млн штрафа.

Прокурор Манхэттена Дэмиен Уильямс назвал случившееся «водоразделом» в истории международного спорта, отметив, что «самонадеянная попытка подвергнуть угрозе целостность международного спорта не останется безнаказанной».

Интерес к делу объясняется особенностями «закона Родченкова», в первую очередь его экстерриториальным характером. Закон устанавливает для американских правоохранительных органов возможность преследовать нарушителей антидопинговых правил за пределами страны, а под его действие подпадают нарушения, допущенные на всех международных соревнованиях, затрагивающих интересы США, включая и Олимпиады. Речь идет именно о лицах, способствующих распространению допинга, но не касается самих спортсменов. Он по аналогии с законами, направленными на борьбу с распространением наркотиков, не затрагивает собственно потребителей субстанций. Чтобы турнир был отнесен к категории подпадающего под действие «закона Родченкова», достаточно, чтобы устроители соревнований или санкционирующая их международная спортивная федерация получали финансовую поддержку от компаний, ведущих дела в США (ведущие американские лиги из-под действия закона выведены).

При этом закон дает властям право на прослушку переговоров спортсменов и лиц, подозреваемых в причастности к допинговым нарушениям. Именно это позволило уличить Эрика Лиру в том, что он продавал спортсменам гормон роста (HGH) и эритропоэтин (EPO), а также давал советы по применению препаратов.

При этом то, что препараты он приобретал и передавал спортсменам за границей, никак ему не помогло.

Отметим, что «закон Родченкова» уже в процессе обсуждения вызвал весьма негативную реакцию Всемирного антидопингового агентства (WADA). В заявлении WADA еще в 2020 году отмечалось, что закон может создать «хаос» в мировой антидопинговой системе, характеризующейся «юридической непредсказуемостью». Непредсказуемость будет выражаться, например, в «соперничестве» различных национальных юридических систем, по-разному трактующих нарушения, а следовательно, приведет к нарушению «гармоничности» антидопинговой системы, ее «расшатыванию и ослаблению». А адвокаты Эрика Лиры даже пытались убедить суд в несоответствии закона конституции США. Весьма спорная экстерриториальность закона их не волновала. Зато волновало то, что закон полагается на Всемирный антидопинговый кодекс, а значит, дает иностранной организации незаконное влияние на внутриамериканские дела. Аргументы WADA, когда закон проходил через Конгресс и президента США, или защиты Эрика Лиры уже в суде Манхэттена услышаны не были. «Закон Родченкова» заработал, и не исключено, что вскоре могут появиться и новые дела на его основании.

Александр Петров