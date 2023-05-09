Четырехсторонняя встреча по зерновой сделке пройдет 10-11 мая в Стамбуле

Встреча на высоком уровне в четырехстороннем формате по зерновой сделке пройдет в Стамбуле 10 и 11 мая. Об этом журналистам сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, передает «РИА Новости».

6 мая господин Вершинин говорил, что запланированная встреча позволит понять, на каком этапе с точки зрения выполнения обязательств всех сторон находится соглашение. В зависимости от этого Россия примет решение по продлению зерновой сделки. Срок действия соглашения истекает 18 мая.

Зерновая сделка, подписанная 22 июля 2022 года Россией, Украиной, Турцией и ООН, обеспечивает вывоз зерна из украинских портов на Черном море и предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. Москва настаивает, что вторая часть соглашения не выполняется.

О возобновлении переговоров по зерновой сделке — в материале «Ъ» «SWIFT в обмен на продовольствие».

Лусине Баласян