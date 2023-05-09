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Коммерсантъ FM
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Итальянская Eni начала арбитражное разбирательство из-за снижения поставок со стороны «Газпрома»

Итальянская нефтегазовая группа Eni ведет арбитражное разбирательство в связи с сокращением поставок газа со стороны «Газпрома». Это стало известно из ответов руководства компании акционерам.

«Сокращение, осуществляемое "Газпром экспортом", является предметом конфиденциального арбитражного разбирательства»,— говорится в ответе, который приводит Bloomberg. Итальянская компания отметила, что контракты с «Газпромом» остаются в силе.

Гендиректор Eni Клаудио Дескальци в конце апреля говорил, что поставки российского газа в Италию упали почти до нуля. Компания сообщала, что поставки начали сокращаться летом 2022 года. Eni стремится полностью отказаться от российского газа к 2025 году за счет других производителей — Алжира, Египта, Катара и других. До ввода Россией войск на Украину доля российского газа в Италии составляла около 40%.

Как Рим ищет энергоноситель в других странах — в материале «Ъ» «Италия замещает российский газ».

Леонид Уварчев

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