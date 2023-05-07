Глава Eni: Италии понадобится еще два года для полного отказа от российского газа

Для полного отказа от российского газа Италии потребуется еще как минимум два года, заявил глава итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци. По его словам, процесс затруднен из-за того, что в последние восемь лет внутренее производство энергоносителя не стимулировалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Клаудио Дескальци

Фото: Remo Casilli/File Photo, Reuters Клаудио Дескальци

Фото: Remo Casilli/File Photo, Reuters

«Инвестировать со временем, уважать других, идти на риск с теми, кто в этом нуждается, и таким образом завоевать доверие — вот что дало нам возможность для этой диверсификации, для этой частичной замены российского газа, которая будет завершена через два года»,— сказал господин Дескальци. Так он прокомментировал партнерство Италии со странами Северной Африки по вопросу газовых поставок, его слова приводит Quotidiano Nazionale.

По его словам, пока Италия смогла заместить 30 млрд куб. м российского газа из почти 40 млрд куб. м. «Это не так просто, потому что в последние восемь лет внутреннее производство не стимулировалось, мы потеряли газ, который производили в Италии, инвестициям в газовую сферу не способствовали»,— сказал Клаудио Дескальци.

Господин Дескальци добавил, что быстрое замещение больших объемов газа было возможно благодаря историческим связям Италии с Египтом, Анголой, Алжиром, Республикой Конго, Мозамбиком и Ливией. «Мы приняли определенные риски, но в момент, когда появилась потребность, нам удалось быстро нарастить экспорт»,— дополнил он.

Италия импортирует до 90% газа. До ввода войск на Украину Россия была крупнейшим поставщиком с долей 40%. После 24 февраля 2022 года правительство Италии заявило о намерении полностью отказаться от российских поставок к 2025 году. По итогам 2022-го крупнейшим поставщиком газа в Италию стал Алжир. В апреле 2023-го министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин заявил, что страна преодолела зависимость от российского газа благодаря росту импорта с Востока по Трансадриатическому газопроводу и поставок из Алжира и Ливии.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Италия замещает российский газ».

Олеся Павленко