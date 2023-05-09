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Коммерсантъ FM
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Зеленский рассказал о разработке «фундаментальной новой концепции безопасности» для Украины

На Украине разрабатывается новая концепция безопасности. Она коснется защиты границы, новых условий работы школ, экономики и гарантий «защиты людей от террора».

«Еще одно совещание — безопасность, которое сегодня провел, касается разработки фундаментальной новой концепции безопасности для Украины. Комплексно дадим ответы на все вопросы безопасности страны. На законодательном уровне, на уровне правительственных решений, в конкретных практических вопросах»,— говорится в обращении господина Зеленского, которое опубликовано на его сайте.

Президент Украины заверил, что концепция будет представлена и позже — реализована. Подробности инициативы не приводятся.

Владимир Зеленский неоднократно ранее предлагал союзникам предоставить Украине гарантии безопасности до ее вступление в НАТО. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предлагал альянсу определиться с этим вопросом на июльском саммите.

Леонид Уварчев

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