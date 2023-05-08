В четырех областях Украины объявлена тревога, сообщается о взрывах в Харькове

В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Украине части Запорожской области была объявлена воздушная тревога. Это следует из данных онлайн-карты оповещения. Издание «Страна.ua» сообщило, что в Харькове звучат взрывы.

Сегодня днем воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины, однако ее отменили меньше чем через час. Прошлой ночью мэр Киева Виталий Кличко сообщил о самой массовой атаке с начала боевых действий: в сторону украинской столицы направили 36 дронов. Власти Украины также сообщали о ракетных ударах по Одессе.

Анастасия Ларина