Системы ПВО в Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе системой ПВО был сбит беспилотник самолетного типа.

«В Валуйском городском округе системой ПВО был сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы»,— написал губернатор в Telegram.

7 мая Минобороны России сообщило, что за сутки были уничтожены 32 украинских беспилотника, из них 22 сбили средства противовоздушной обороны или подавили силы радиоэлектронной борьбы над Черным морем.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина