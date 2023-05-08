Красный Крест сообщил о сгоревшей при обстреле гуманитарной помощи на складе в Одессе

В Одессе из-за ночного обстрела и последовавшего пожара на складе сгорела гуманитарная помощь Красного Креста, заявили в местном отделении организации. Сотрудники и волонтеры украинского Красного Креста не пострадали.

По данным организации, в результате ракетного удара был уничтожен склад одесского отделения Красного Креста площадью 1 тыс. кв. м. Огонь полностью уничтожил гуманитарную помощь, которая была на складе. Из-за этого сейчас приостановлено оказание гумпомощи, а также деятельность некоторых проектов местного отделения организации, говорится в ее сообщении в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В Одессе, Киевской и Черниговской областях сегодня, 8 мая, ночью произошли взрывы. В Киеве из-за этого были повреждены резервуар с дизельным топливом, а также газовая труба высокого давления, пожар на месте обстрела потушили. О пострадавших не сообщалось.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер