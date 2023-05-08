CNN: Трамп решил не давать показания по иску о клевете от колумнистки Джин Кэрролл

Бывший президент США Дональд Трамп не намерен давать показания в рамках заседания по иску о клевете от колумнистки Джин Кэрролл, обвинившей его в изнасиловании в 1990-х годах. Журналистка подала иск из-за того, господин Трамп отрицал ее обвинения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судебный процесс по иску о клевете в отношении Дональда Трампа

Фото: Jane Rosenberg, Reuters Судебный процесс по иску о клевете в отношении Дональда Трампа

Фото: Jane Rosenberg, Reuters

По данным CNN, окружной судья Манхэттена в Нью-Йорке дал адвокатам бывшего президента время до 17:00 7 мая (00:00 8 мая мск) на то, чтобы изменить стратегию защиты. В установленный срок защита Дональда Трампа о каких-либо изменениях не проинформировала.

Слушания по иску госпожи Кэрролл начались в апреле на фоне предвыборной. Господин Трамп просил отложить рассмотрение иска. Он убежден, что иски против него являются политической аферой.

4 апреля окружной судья Манхэттена предъявил обвинения господину Трампу. Его заподозрили в «фальсификации деловой документации первой степени» по 34 эпизодам. Конечной целью, как считает прокуратура, было сокрытие информации, которая могла помешать победе Дональда Трампа на выборах в 2016-м. Сам экс-президент назвал уголовное дело против него «вмешательством в выборы».

Подробности — в материале «Ъ» «И дольше века длится Трамп».

Лаура Кеффер