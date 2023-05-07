Белгородский губернатор сообщил о третьем за день обстреле приграничья, повреждены пять домов в Устинке

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером 7 мая сообщил об обстреле со стороны Украины села Устинка Белгородского района. По данным главы региона, пострадавших нет.

В своем телеграм-канале господин Гладков рассказал, что осколками снарядов посечены окна, фасады, кровля и заборы в пяти частных домовладениях: «Оперативные и аварийные службы на месте и устраняют последствия».

Утром сегодня губернатор сообщил о последствиях ночного обстрела села Сподарюшино Грайворонского горокруга, когда в одном частном домовладении разрушилась стена, были выбиты окна и посечена крыша.

В обед Вячеслав Гладков рассказал об обстоятельствах тяжелого ранения женщины в результате атаки ВСУ на село Муром Шебекинского горокруга. Работавшую на дачном огороде пострадавшую доставили в операционную городской больницы №2. Всего по селу было пять прилетов.

Вчера украинские военнослужащие атаковали несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе Белгородчины. По данному факту сотрудники СКР возбудили уголовное дело. В результате обстрела сел Черемошное, Устинка и Шебекино пострадал серьезно мужчина, повреждены здания школы, торгового центра, промышленного предприятия и 13 транспортных средств, а также объекты инфраструктуры.

Владимир Зоркий