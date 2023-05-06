Следком РФ расследует обстоятельства пожара на Ильском НПЗ

Центральный аппарат СКР заявил о начале расследования обстоятельств возгорания на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Фото: Ильский нефтеперерабатывающий завод КНГК-ИНПЗ
В результате пожара на объекте была повреждена воздушная установка. Погибших и пострадавших нет.
«Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка»,— говорится в сообщении.
На территории Ильского НПЗ 4 и 5 мая произошли возгорания. СМИ сообщили об атаках беспилотников на объект. Ночью четверга огонь охватил резервуары с нафтепродуктами. Площадь возгорания составила 400 кв.м. Утром следующего дня произошел новый пожар площадью 60 кв.м. В результате происшествия была повреждена одна из установок объекта. Представители предприятия сообщили, что готовятся к восстановлению работы завода.
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