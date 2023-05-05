В Ильском НПЗ прокомментировали произошедший пожар

В Ильском нефтеперерабатывающем заводе, где утром 5 мая снова произошел пожар, рассказали о случившемся. В пресс-службе предприятия «Ъ-Кубань» сообщили, что сейчас завод готовится к возобновлению работы.

«На текущий момент обстоятельства возгорания выясняются. Отметим, что угрозы загрязнения воздуха нет. О возобновлении работы предприятия сообщим дополнительно»,- отметили в Ильском НПЗ.

Утром 5 мая на территории завода произошло возгорание. Его площадь составила 60 кв. м. Горение ликвидировали за 10 минут. Официальная причина пожара не называется. Однако в сети сообщают, что он произошел после атаки беспилотника. Сотрудников предприятия эвакуировали.

В федеральных СМИ позже появилась информация о якобы задержании группы диверсантов, атаковавших утром 5 мая Ильский НПЗ. Однако в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю «Ъ-Кубань» эту информацию не подтвердили.

Татьяна Ручкина

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