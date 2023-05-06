WSJ: Google собирается добавить в поисковик боты с ИИ и видеоклипы

Американская Google собирается сделать свою поисковую систему более персонализированной с помощью ботов с искусственным интеллектом (ИИ), видеоклипов и сообщений в социальных сетях. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, Google хочет отойти от привычного формата поисковика, сделав акцент на обслуживание молодых людей. По словам источников WSJ, скоро компания собирается представить новые функции, в том числе чат с программой ИИ с кодовым названием Magi.

В будущем Google будет чаще предлагать аудитории задавать дополные вопросы или получать ответы на запросы в виде визуальных эффектов, в том числе TikTok-видео. Компания уже начала внедрять часть этих технологий и планирует в будущем уделять этой работе больше внимания.

В последнее время правительства и отдельные компании начали регулировать использование технологий ИИ. В том числе Samsung, JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и другие компании ввели запрет или ограничили использование ИИ для своих сотрудников. Страны G7 договорились продвигать ответственное использование ИИ на фоне рисков злоупотребления и проблем с конфиденциальностью.

Подробнее об опасениях из-за ИИ — в материале «Ъ FM» «Нейросети пугают развитием».

Олеся Павленко