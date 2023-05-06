«Рёнхап»: подписанная США и Южной Кореей Вашингтонская декларация выходит за рамки совместного использования ядерного оружия

Вашингтонская декларация, которую подписали США и Южная Корея, нацелена на решение более фундаментальных задач, нежели совместное использование ядерного оружия, передает южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на собственный источник в Белом доме.

Собеседник агентства уточняет, что новая декларация, по замыслу Сеула и Вашингтона, должна помочь выработать совместный подход к военному планированию и действиям в ядерных чрезвычайных ситуациях.

Предполагается, что в рамках реализации декларации будет осуществлен запуск совместных программ подготовки и обучения офицеров южнокорейских вооруженных сил. Это необходимо для увеличения степени их компетентности в вопросах применения стратегии расширенного ядерного сдерживания США и Южной Кореи против КНДР.

Вашингтонская декларация была подписана США и Южной Кореей 26 апреля на встрече президентов стран Юн Сук Ёля и Джо Байдена. Документ затрагивает вопросы ядерного планирования для «сдерживания нападения со стороны КНДР».

Согласно документу, «в качестве демонстрации готовности Америки использовать свои ядерные средства сдерживания для защиты Южной Кореи» планируется отправить в территориальные воды Южной Кореи американскую подлодку с баллистическими ракетами. В декларации также содержится призыв «обратить внимание на размещение на Корейском полуострове и вокруг него американских бомбардировщиков и других стратегических систем, способных нести ядерное оружие», однако их постоянное присутствие не предусматривается.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль после встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что Сеул будет использовать всю мощь альянса с Вашингтоном, включая ядерное оружие США, в случае ядерной атаки со стороны Пхеньяна.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сеул на распутье».

Александр Кислов