Бастрыкин сообщил о проверке СКР «всех обстоятельств» атаки на Кремль

Следственный комитет России устанавливает «все обстоятельства произошедшего» во время инцидента с беспилотниками, сказал глава ведомства Александр Бастрыкин. Он не привел какие-либо подробности расследования уголовного дела о теракте.

«Этот случай — еще одно подтверждение, что совершение терактов — типичный стиль украинских националистов. То, что это было совершено в преддверии всенародного праздника Дня Победы»,— сказал господин Бастрыкин «РИА Новости».

Российские власти сообщили 3 мая, что Украина пыталась нанести удар беспилотниками по резиденции президента Владимира Путина в Кремле. Сам глава государства в момент происшествия находился в резиденции в Ново-Огарево. СКР возбудил уголовное дело о теракте (205 УК РФ). Следствие также полагает, что к атаке причастна Украина.

Подробнее об атаке на Кремль — в публикации «Ъ» «Президентский штандарт не взят с налета».

Леонид Уварчев