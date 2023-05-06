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Коммерсантъ FM
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Минобороны: в Сирии участились случаи активизации боевых систем США на самолеты РФ

Россия обвинила возглавляемую США международную антитеррористическую коалицию в Сирии в нарушении протоколов деконфликтации. Минобороны РФ сообщило об участившихся случаях активизации боевых систем наведения авиационного вооружения самолетов коалиции на самолеты воздушно-космических сил РФ. Незадолго до этого США обвинили российских летчиков в агрессивном поведении в Сирии.

О нарушениях сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (подчиняется Минобороны) адмирал Олег Гуринов. Он отметил, что Россия продолжает соблюдать условия меморандума о взаимопонимании между министерствами обороны РФ и США. «Со стороны возглавляемой США так называемой международной антитеррористической коалиции продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двухстороннего российско-американского Меморандума по безопасности полетов в Сирии. Нарушения носят целенаправленный и систематический характер»,— говорится в заявлении господина Гуринова, которое поступило в «Ъ».

Случаи активации боевых систем наведения со стороны самолетов коалиции назван в качестве одного из примеров нарушения соглашений со стороны США. Утверждается, что такие факты фиксируют российские пилоты во время выполнения плановых полетов в восточных районах Сирии.

Центральное командование вооруженных сил США в конце апреля обвинило российских летчиков в агрессивном поведении в небе над Сирией. Пентагон не исключал, что летчики российских ВВС могут спровоцировать американских коллег, что приведет к международному инциденту.

В середине марта американский беспилотник упал в Черное море после сближения российских истребителей. Вашингтон считает, что самолет задел устройство, но в Минобороны РФ это отрицают.

Об инциденте с российскими истребителями и американским беспилотником в Черном море — в материале «Ъ» «Россия и США небезопасно сблизились».

Леонид Уварчев

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