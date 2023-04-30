США обвинили российских летчиков в агрессивном поведении в Сирии

Центральное командование вооруженных сил США обвинило российских летчиков в агрессивном поведении в небе над Сирией, сообщает CNN. Пентагон не исключает, что летчики российских ВВС могут спровоцировать американских коллег, что приведет к международному инциденту.

Центральное командование опубликовало две видеозаписи маневров летчиков в сирийском воздушном пространстве. CNN утверждает, что на первой записи «российский истребитель» проводит «небезопасный и непрофессиональный» перехват американского самолета F-16. На втором видео, пишет CNN, показан «российский истребитель», который «нарушил воздушное пространство коалиции и приблизился к американскому самолету на 2 тыс. футов».

Официальные собеседники канала утверждают, что с начала марта российские самолеты нарушали протоколы деконфликтной ситуации 85 раз. Российская сторона, отмечают в Пентагоне, выходила на связь по поводу инцидентов, но никогда ни разу не признавала их. «Вероятно, это соответствует их новым методам работы»,— сказал собеседник CNN.

14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море. В Вашингтоне позднее заявили, что причиной крушения стал агрессивный маневр российского истребителя Су-27, который задел винт аппарата. В Минобороны РФ указали, что БПЛА нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», которые Россия установила в связи с началом военной операции. Через несколько дней летчиков Су-27 представили к госнаградам.

Подробнее об инциденте — в материале «Ъ» «Россия и США небезопасно сблизились».

Григорий Лейба