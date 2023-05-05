Дания совместно с Германией передаст Украине до 80 танков Leopard 1

Дания совместно с Германией передаст Украине до 80 единиц танков Leopard 1, что составляет пять танковых рот, сообщил врио министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен. По его словам, доставка техники будет завершена до 1 июня.

«Передачу танков, первые поставки в рамках которой мы сейчас увидим, мы бы охарактеризовали как очень, очень крупную. То, что мы поставляем 80 танков Leopard 1,— это очень значительное число»,— отметил господин Поульсен (цитата по телеканалу TV).

Датский министр обороны подчеркнул, что эти танки были сняты с вооружения армии и отправлены на хранение в 2005 году.

Поставки танков Leopard разных модификаций ВСУ подтвердили Германия, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша и Португалия.

В Дании ранее заявляли, что планируют за полгода передать Украине около ста Leopard 1. Кроме того, Канада направила Киеву ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 3, предназначенную для обслуживания этой модели танков.

Россия направила странам НАТО ноту протеста из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что любые грузы, содержащие военную помощь для Украины, станут законной целью для российской армии.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов