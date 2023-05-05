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Коммерсантъ FM
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СПБ Биржа ограничит торги ценными бумагами военно-промышленных компаний США

СПБ Биржа совместно с участниками торгов ограничит возможность инвесторов проводить сделки по покупке ценных бумаг ряда иностранных компаний. Однако возможность продавать такие бумаги сохранится. Информацию о сроках введения ограничений инвесторы могут уточнить у своих брокеров.

«Меры, рекомендованные Банком России, нацелены на превентивное снижение рисков для инвесторов в случае принятия нормативного акта, запрещающего покупку и продажу ценных бумаг ряда иностранных компаний»,— говорится в сообщении СПБ Биржи.

Всего в перечне компаний, покупку ценных бумаг которых рекомендовано ограничить, 11 наименований. Все компании базируются в США. Среди них — Aerojet Rocketdyne (производит жидкостные ракетные двигатели), AeroVironment (оборонный подрядчик, который разрабатывает беспилотники), General Dynamics Corporation (один из крупнейших мировых производителей военной и аэрокосмической техники), Lockheed Martin Corporation (военно-промышленная корпорация).

30 мая 2022 года Банк России ограничил торги иностранными ценными бумагами, которые находятся в обращении на СПБ Бирже и заблокированы международными депозитариями. Речь шла об американских акциях, хранение которых связано с инфраструктурой Национального расчетного депозитария. На сайте СПБ Биржи указывалось, что доля таких бумаг составляет менее 14% от всего торгуемого объема.

Милена Костерева

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