Гендиректор «Ростеха» рассказал об увеличении гособоронзаказа от Минобороны

Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что выпуск военной продукции на предприятии постоянно увеличивается. По его словам, Минобороны России ежемесячно просит о наращивании гособоронзаказа. И «Ростеху» удается его выполнять.

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«Гособоронзаказ мы выполняем, серьезных проблем с невыполнением у нас не было, хотя он постоянно увеличивается. Минобороны с каждым месяцем просит увеличить. Насколько это возможно — мы делаем»,— сказал господин Чемезов в ходе встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным, посвященной итогам деятельности «Ростеха» в 2022 году. Его слова приводит ТАСС.

По словам господина Чемезова, для производства увеличенного объема гособоронзаказа предприятиям приходится повышать мощности, закупать новое оборудование, строить цеха. Он отметил, что большинство предприятий работают в три-четыре смены.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон о специальных мерах в экономике в условиях военной операции. Он позволяет правительству устанавливать порядок и условия привлечения к сверхурочной работе. 3 марта президент подписал указ, согласно которому в случае объявления военного положения в компаниях, срывающих сроки гособоронзаказа, будет вводиться внешнее управление. В том же месяце глава государства призвал внедрять на предприятиях разносторонние меры для сокращения дефицита квалифицированных кадров.

Подробнее о ситуации в российском военно-промышленном комплексе — в публикации «Ъ» «Зарплаты большого калибра».

Милена Костерева