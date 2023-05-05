Канадский регулятор может исключить Fox News из сетки кабельного телевещания

Канадский медиарегулятор CRTC рассматривает жалобу с требованием исключить американский телеканал Fox News из сетки вещания кабельного телевидения. С такой просьбой обратилась группа по защите прав ЛГБТК+, сообщает National Post.

Группа Egale Canada еще в апреле заявила, что подаст жалобу на Fox News из-за «ложных и ужасающих заявлений», сделанных ведущим канала Такером Карлсоном в отношении трансгендеров. По мнению правозащитников, слова ведущего «направлены на то, чтобы спровоцировать ненависть и насилие» в отношении сообществ ЛГБТК+.

«Карлсон сделал ложное заявление о том, что трансгендеры "нацелены" на христиан. Позиционирование трансгендеров в экзистенциальной оппозиции христианству — это подстрекательство к насилию в отношении трансгендеров, очевидное для любого зрителя»,— говорится в письме организации. Там также обратили внимание на дезинформацию о том, «что трансгендерам предоставляется льготное отношение при трудоустройстве».

CRTC ведет список международных каналов кабельного, спутникового телевидения, которые провайдеры могут включать в свои пакеты. В марте 2022 года CRTC исключил из списка Russia Today и RT France на фоне российской военной операции на Украине.

24 апреля Fox News объявила о том, что прекращает сотрудничество с телеведущим Такером Карлсоном. Он был популярным ведущим и политическим обозревателем, известным своими консервативными взглядами и в числе прочего активной критикой президента США Джо Байдена. Вел политическое ток-шоу на Fox News с ноября 2016 года. Его уходу обрадовались, в частности, в Пентагоне, так как он часто критиковал ведомство. Сам он заявил о цензуре в американских СМИ.

Лаура Кеффер