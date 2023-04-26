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Коммерсантъ FM
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Politico: в Пентагоне рады уходу Такера Карлсона с телеканала Fox News

Американский телеведущий Такер Карлсон неоднократно критиковал военных, поэтому в Пентагоне рады его уходу с Fox News, сообщает Politico со ссылкой на нескольких высокопоставленных чиновников ведомства.

Фото: Brynn Anderson, File / AP

Фото: Brynn Anderson, File / AP

«Наша страна стала лучше без его оскорблений в адрес наших военных каждый вечер на глазах у сотен тысяч людей»,— заявил изданию неназванный представитель Пентагона. Второй собеседник, комментируя увольнение ведущего, сказал: «Скатертью дорога».

Когда самого Такера Карлсона попросил прокомментировать реакцию представителей Пентгона, он ответил: «Ха! Так и есть». От дальнейших комментариев он отказался.

24 апреля Fox News объявила о том, что прекращает сотрудничество с телеведущим Такером Карлсоном. Он был популярным ведущим и политическим обозревателем, известным своими консервативными взглядами и в числе прочего активной критикой президента США Джо Байдена. Вел политическое ток-шоу на Fox News с ноября 2016 года.

Лаура Кеффер

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