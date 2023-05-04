Кадыров: провокация с атакой на Кремль не должна менять планов России по ходу СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что атака дронов на кремлевскую резиденцию президента Владимира Путина — это «провокация и вынуждение к более массированным действиям». По его словам, цепочка появляющихся вслед за атакой заявлений и «завуалированных вбросов в СМИ» должна была, по задумке организаторов провокации, подтолкнуть Россию к масштабным и жестким действиям на Украине, включая «массовые ковровые бомбардировки городов». Однако произошедшее, по мнению главы республики, не должно менять продуманный Россией ход военной операции, а «возмездие» должно быть «хирургически и ювелирно точным».

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Фото: Михаил Суслов, Коммерсантъ Рамзан Кадыров

Фото: Михаил Суслов, Коммерсантъ

Рамзан Кадыров заявил, что Владимир Путин «не поддался на эту гнусную провокацию». По его словам, «ответить за этот поступок организаторам придется», однако реакция должна последовать позднее. Для начала, cчитает глава Чечни, Россия должна решить одну из своих задач — «восстановить мировые институты справедливости».

«Поэтому сегодня провокация не должна и не будет менять сценарий запланированного хода специальной военной операции. Да, это нападение на президента, а значит, на государство и, как следствие, на весь народ Российской Федерации. Но это не должно влиять на наши задуманные планы и интересы. А возмездие, конечно, будет. И оно будет хирургически и ювелирно точным»,— написал господин Кадыров в Telegram-канале.

О попытке атаковать кремлевскую резиденцию Владимира Путина двумя украинскими беспилотниками вчера, 3 мая, сообщила пресс-служба российского президента. Согласно сообщению, инцидент произошел в ночь на 3 мая. Владимира Путина в момент атаки в Кремле не было — он находился в резиденции в Ново-Огарево. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на обвинения российской стороны заявил, что Киев к инциденту непричастен.

Вслед за сообщением об атаке заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о необходимости «физического устранения» Владимира Зеленского и его «клики». Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, выступил с инициативой признать «киевский нацистский режим террористической организацией». По его словам, теракт в отношении главы государства приравнивается к нападению на Россию. Депутаты Госдумы, по словам господина Володина, потребуют применения оружия, которое «уничтожит киевский режим».

Лусине Баласян