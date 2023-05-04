Посол США Линн Трейси посетила в колонии в Мордовии осужденного за шпионаж Пола Уилана

Посол США в России Линн Трейси посетила обвиненного в шпионаже американца Пола Уилана, который отбывает наказание в исправительной колонии в Мордовии. Об этом сообщается в Telegram-канале американского посольства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Пол несправедливо содержится под стражей в РФ уже 4+ года и его освобождение остается абсолютным приоритетом. Правительство США продолжит взаимодействие с властями РФ по его делу для скорейшего возвращения Пола домой»,— говорится в сообщении посольства.

Между тем представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сказал журналистам, что Вашингтон «сделал предложение» Москве в отношении Пола Уилана, которое может обеспечить его освобождение. Других подробностей он не привел.

Пол Уилан был задержан в Москве сотрудниками ФСБ в декабре 2018 года. ФСБ утверждала, что при задержании обнаружила у американца флешку с секретными данными. В 2020-м его приговорили к 16 годам колонии по делу о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Пол Уилан своей вины не признал.

В 2022 году администрация президента США Джо Байдена предлагала России обменять Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер и Пола Уилана, однако Москва в передаче последнего отказала.

В России под арестом также находится журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович. 29 марта ФСБ задержала его в Екатеринбурге, позднее его обвинили в шпионаже. Госдеп США признал его неправомерно задержанным. 17 апреля Линн Трейси посетила Эвана Гершковича в СИЗО «Лефортово».

Лусине Баласян