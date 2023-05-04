ЕЦБ поднимает ставки

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на майском заседании ожидаемо повысил ставки на 0,25 процентного пункта (п. п.): по кредитам — до 3,75%, по депозитам — до 3,25%, по маржинальным кредитам — до 4%. Также регулятор планирует прекратить реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках программы выкупа активов в июле нынешнего года — эта мера также свидетельствует о дополнительном ужесточении монетарной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард

Фото: Kai Pfaffenbach, Reuters Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард

Фото: Kai Pfaffenbach, Reuters

Европейский центральный банк в четверг продолжил поднимать ставки: по кредитам ставка была увеличена с 3,5% до 3,75%, по депозитам — с 3% до 3,25%, по маржинальным кредитам — с 3,75% до 4%. Текущий цикл ужесточения политики начался в июле прошлого года, в сентябре и октябре ЕЦБ поднимал ставки на 0,75 п. п., затем темпы повышения замедлились.

Свое решение ЕЦБ обосновал сохранением высоких уровней инфляции в течение длительного времени.

Регулятор отметил при этом, что уже предпринятые повышения ставок влияют на финансовые условия в валютном блоке, но степень этого влияния, а также лаг, с которым ставки действуют на экономику, остаются неопределенными. Будущие решения регулятора по ставке должны обеспечить «достижение достаточно жесткой монетарной политики», способной вернуть инфляцию к цели в 2%. Ставки также могут оставаться на высоком уровне «столько времени, сколько потребуется».

В апреле инфляция в зоне евро составила 7% в годовом выражении, ускорившись по сравнению с 6,9% в марте. В то же время рост потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей замедлился до 5,6% в годовом выражении с мартовских 5,7%.

Параллельно совет управляющих продолжит сокращение запасов ценных бумаг в рамках программы выкупа активов (APP), в среднем на €15 млрд в месяц до конца июня 2023 года, а с июля этого года ЕЦБ прекратит реинвестировать выплаты по ценным бумагам. Реинвестирование же средств, полученных от погашения ценных бумаг, приобретенных в рамках актикризисной программы выкупа облигаций (PEPP), будет производиться как минимум до конца 2024 года.

Татьяна Едовина