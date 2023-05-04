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Коммерсантъ FM
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Глава МИД Украины отрицает планы напасть на Приднестровье

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев держит войска на границе с Молдавией, поскольку считает необходимым подготовиться к потенциальному сдерживаю риска со стороны Приднестровья. Однако он заверил, что атаковать Приднестровье Украина не намерена.

«Безусловно, Приднестровье на нашем юго-западном фланге — это риск, который заставляет нас направлять силы на данный участок границы, для потенциального сдерживания и контроля за ситуацией. Но я хочу подчеркнуть, что Приднестровье — это вопрос суверенитета и территориальной целостности Молдавии»,— сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

Господин Кулеба подчеркнул, что Украина уважает любое решение, которое примет молдавское правительство в отношении Приднестровья. «Вы вправе сами решать, как вам развивать свою страну и как решать проблему Приднестровья. Но для нас это тоже проблема. Я констатирую, что в военном плане эта проблема присутствует»,— отметил он.

Вчера RT со ссылкой на источник сообщил, что вооруженные силы Украины перебросили тысячи солдат в Одесскую область для подготовки провокации в Приднестровье. Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев указал, что такие сообщения появлялись и раньше. Однако в данный момент ситуация находится под контролем.

«Информация о том, что что-то планируется, что-то готовится, не первый раз возникает в информационном пространстве. Такого рода сведения мы слышали и в феврале, тоже была очень тревожная, беспокойная ситуация. Напомню, что мир в Приднестровье обеспечивает совместный миротворческий контингент. Пока ситуация в зоне безопасности относительно стабильная, контролируемая»,— сказал он (цитата по ТАСС).

О возможном нападении Украины на Приднестровье еще в феврале сообщало Минобороны России. Как утверждало тогда ведомство, украинские военные планировали провести «постановочное вторжение» на свою территорию, переодевшись в форму ВС РФ. Украина тогда также отрицала такие планы.

Подробнее о ситуации в Приднестровье — в материале «Ъ» «Концепция внешней аналитики».

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