Сотрудники Нововоронежской АЭС стали лучшими в дивизиональном конкурсе на знание правил охраны труда

На московской площадке Технической академии Росатома завершился 17-й ежегодный конкурс Концерна «Росэнергоатом» на знание правил охраны труда, приуроченный к празднованию Всемирного дня охраны труда. Представители Нововоронежской АЭС – электромонтер электрического цеха Антон Гончаров и инженер реакторного цеха №6 Михаил Добрынин – заняли первые места среди рабочего и инженерно-технического персонала.

Фото: Техническая академия Росатома

В финальном этапе приняли участие 25 работников разных АЭС России, которые успешно прошли отборочные туры на своих предприятиях и заняли призовые места. За три дня участникам предстояло пройти 5 конкурсных задания: тест на знание правил охраны труда, оценку обеспеченности и подбор средств индивидуальной защиты, «охоту на риски», интерактивную игру по практическим вопросам охраны труда и оказание первой помощи.

«Конкурсы дают мне стимул к постоянному развитию. Кроме того, мне нравится ощущать волнение и вдохновение, которое приходит в жизнь вместе с участием в таких масштабных проектах. Участие в финале – это уже победа», – прокомментировал электромонтер НВ АЭС Антон Гончаров.

В перерывах между состязаниями конкурсанты участвовали в различных мастер-классах, тематических играх, а также слушали лекции. В это время эксперты оценивали выполненные задания.

«Где сложное и высокотехнологичное производство, там и охрана труда. Они сосуществуют вместе, их нельзя рассматривать раздельно. На Нововоронежской АЭС уделяется пристальное внимание вопросам безопасности. О высокой вовлеченности в сфере охраны труда говорит растущее количество участников конкурса. В отборочном этапе в 2022 году желание выступить выразили 29 человек, в 2023 году – уже 66. Желаю, чтобы конкурс развивался. Безопасность – это дело каждого», – сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, поселков, на улучшение качества жизни граждан.