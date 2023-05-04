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Коммерсантъ FM
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Uniper закончила квартал с прибылью €6,7 млрд после убытков 2022 года

Чистая прибыль германской энергетической компании Uniper в первом квартале составила €6,7 млрд против чистого убытка в €3,1 млрд годом ранее. Компания представила квартальную отчетность сегодня, 4 мая.

Компания несла убытки весь прошлый год, что было связано с тем, что «Газпром» из-за ситуации на Украине резко сократил, а затем вообще прекратил поставки ей газа Uniper. Из-за этого германской компании пришлось закупать газ из других источников по более высоким ценам.

С лета власти Германии несколько раз выделяли многомиллиардные пакеты помощи Uniper, а в сентябре было принято решение о переходе контрольного пакета акций компании правительству. В ноябре Uniper подала иск к «Газпрому» в Международный арбитражный суд в Стокгольме, потребовав от российской компании возместить ей потери из-за недопоставленного газа на общую сумму €11,6 млрд.

Ранее Uniper сообщила об исключении из отчетности российской дочерней компании «Юнипро» в связи с утратой контроля над ней и списании связанных с ней сумм. В нынешней отчетности эти активы уже не учитываются.

Улучшению положения Uniper помогло также снижение цен на газ после резкого роста в прошлом году и налаживание стабильных поставок из новых источников, заменивших поставки из России. При этом, как отметила финансовый директор компании Ютта Донгес, «риски, связанные с поставками газа на замену (российскому.— “Ъ”), все еще сохраняются».

Акции Uniper после публикации отчетности выросли на 6,5%.

О том, как генерирующие компании «Фортум» и «Юнипро», принадлежащие финской Fortum и немецкой Uniper, перешли под контроль российского государства, «Ъ» писал в материале «Обменяй меня».

Яна Рождественская

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