Суд в Санкт-Петербурге зарегистрировал дело в отношении Невзорова из-за отсутствия маркировки иноагента

Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал административное дело в отношении журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иностранным агентом). Причиной стало отсутствие маркировки иностранного агента в посте в Telegram-канале, сообщили 4 мая в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aleksandr Nevzorov / youtube.com Фото: Aleksandr Nevzorov / youtube.com

Материалы суду предоставил Роскомнадзор. В них упоминается, что в марте текущего года Невзоров опубликовал пост в Telegram-канале без указания своего статуса иностранного агента, что «привело к нарушению прав и свобод человека и гражданина на получение полной и достоверной информации о ее распространителе».

Материалы дела переданы судье. Отмечается, что документы по делу о возбуждении вражды и ненависти (ст. 20.3.1 КоАП РФ), которые ранее вернули составителям, еще не находятся в суде.

Напомним, что в конце апреля Приморский районный суд Санкт-Петербурга вернул составителям материалы дела об административном правонарушении за возбуждение ненависти или вражды в отношении Александра Невзорова. В суде отметили, что материалы дела были составлены с нарушениями.

Полина Пучкова, Санкт-Петербург