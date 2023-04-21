Приморский суд Петербурга вернул составителям дело о возбуждении ненависти или вражды в отношении Невзорова

Приморский районный суд Санкт-Петербурга вернул составителям материалы дела об административном правонарушении за возбуждение ненависти или вражды в отношении Александра Невзорова (признан иностранным агентом). Об этом 21 апреля сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Журналист Александр Невзоров (признан иностранным агентом) во время презентации иппологического журнала Nevzorov на книжном салоне «Буквоед».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Журналист Александр Невзоров (признан иностранным агентом) во время презентации иппологического журнала Nevzorov на книжном салоне «Буквоед».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Так, материалы дела составлены с нарушениями. В пример в пресс-службе приводят сведения о том, что журналист покинул территорию РФ и зарегистрирован по определенному адресу. Копия постановления и иных документов адресованы лицу по адресу регистрации, однако никаких сведений о том, что документы были фактически ему направлены, нет. Это не позволяет установить правомочность составления постановления.

«Кроме того, в нарушение правил делопроизводства, представленные суду материалы не сшиты, не пронумерованы, отсутствует опись, отметка о количестве сшитых и пронумерованных листов с подписью должностного лица и оттиском печати, документы сложены хаотично, не в хронологическом порядке»,— отметили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

19 апреля «Ъ-СПб» рассказывал, что прокуратура Петербурга возбудила дело за возбуждение ненависти или вражды в отношении Александра Невзорова (признан иностранным агентом). Проверка опубликованного им видео на YouTube ведомством показала, что в нем содержатся признаки возбуждения ненависти или вражды в отношении граждан и военнослужащих РФ, представителей органов государственной власти, служителей религиозных культов и членов казачьих обществ и объединений.

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