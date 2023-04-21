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Приморский суд Петербурга вернул составителям дело о возбуждении ненависти или вражды в отношении Невзорова

Приморский районный суд Санкт-Петербурга вернул составителям материалы дела об административном правонарушении за возбуждение ненависти или вражды в отношении Александра Невзорова (признан иностранным агентом). Об этом 21 апреля сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Журналист Александр Невзоров (признан иностранным агентом) во время презентации иппологического журнала Nevzorov на книжном салоне «Буквоед».

Журналист Александр Невзоров (признан иностранным агентом) во время презентации иппологического журнала Nevzorov на книжном салоне «Буквоед».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Журналист Александр Невзоров (признан иностранным агентом) во время презентации иппологического журнала Nevzorov на книжном салоне «Буквоед».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Так, материалы дела составлены с нарушениями. В пример в пресс-службе приводят сведения о том, что журналист покинул территорию РФ и зарегистрирован по определенному адресу. Копия постановления и иных документов адресованы лицу по адресу регистрации, однако никаких сведений о том, что документы были фактически ему направлены, нет. Это не позволяет установить правомочность составления постановления.

«Кроме того, в нарушение правил делопроизводства, представленные суду материалы не сшиты, не пронумерованы, отсутствует опись, отметка о количестве сшитых и пронумерованных листов с подписью должностного лица и оттиском печати, документы сложены хаотично, не в хронологическом порядке»,— отметили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

19 апреля «Ъ-СПб» рассказывал, что прокуратура Петербурга возбудила дело за возбуждение ненависти или вражды в отношении Александра Невзорова (признан иностранным агентом). Проверка опубликованного им видео на YouTube ведомством показала, что в нем содержатся признаки возбуждения ненависти или вражды в отношении граждан и военнослужащих РФ, представителей органов государственной власти, служителей религиозных культов и членов казачьих обществ и объединений.

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