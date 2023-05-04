Убитую на Кубани девушку-аниматора похоронят в Красноярском крае

Мама погибшей студентки-аниматора Татьяны Мостыко сообщила, что ее похоронят на родине, в Красноярском крае. Сейчас женщина едет в Краснодар, пишет «КП-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю

Родственники и близкие до последнего надеялись найти девушку живой. Однако вечером 4 мая ее тело обнаружили закопанным в лесополосе с признаками насильственной смерти.

5 мая около 13 часов пройдет прощание с убитым аниматором Кириллом Чубко. Его супруга Дарья написала в соцсетях, что его похоронят на новом кладбище.

28 апреля мужчина и девушка возвращались из станицы Крыловской в Усть-Лабинск. Находясь около станицы Березанской Выселковского района, они перестали выходить на связь. По факту их безвестного исчезновения было возбуждено уголовное дело по п.п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

3 мая следователи задержали троих подозреваемых по делу об убийстве. Один из них является бывшим главарем банды дорожных грабителей. В 2016 году его осудили на 18 лет, однако по неизвестным причинам он вышел на свободу.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram