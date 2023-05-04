Прибыль Shell в первом квартале превзошла прогнозы

Сегодня, 4 мая, британская нефтегазовая компания Shell представила финансовую отчетность за первый квартал. Ее прибыль в этот период выросла на 6,6%, составив $9,7 млрд. Такой результат оказался лучше ожиданий аналитиков, опрошенных Refinitiv,— $8,6 млрд. При этом она оказалась чуть ниже рекордной квартальной прибыли, достигнутой Shell в четвертом квартале,— $9,8 млрд.

Shell также сообщила акционерам, что размер дивидендов останется на прежнем уровне в $0,2875 на акцию. Также компания подтвердила продолжение программы обратного выкупа акций на $4 млрд на следующий квартал.

Ранее хорошие результаты за квартал, превзошедшие ожидания аналитиков, представил ряд других крупных нефтегазовых компаний: BP, ExxonMobil и др. Нефтегазовые компании продолжают выигрывать от высокого спроса на энергоносители и колебаний цен на них, хотя в большинстве случаев показатели первого квартала уступают рекордным результатам последнего квартала 2022 года.

Акции Shell после публикации отчетности выросли на 2,7%.

Яна Рождественская