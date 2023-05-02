Квартальная прибыль BP превысила прогнозы аналитиков

Британская компания BP по итогам первых трех месяцев года получила базовую прибыль в размере $5 млрд. В прошлом году этот показатель составил рекордные $6,2 млрд. Тем не менее нынешние результаты оказались лучше ожиданий аналитиков.

Компания снизила объем чистого долга до $21,2 млрд. Капитальные расходы составили $3,6 млрд. За отчетный период BP завершила выкуп собственных акций на сумму $2,2 млрд и подтвердила намерение направлять до 60% актива баланса наличности на выкуп акций. Если стоимость нефти будет оставаться на уровне порядка $60 за баррель, BP готова выкупать ежегодно свои акции на сумму около $4 млрд.

Между тем хорошая отчетность BP и других нефтегазодобывающих компаний стала поводом для критики, в частности, со стороны Лейбористской партии, члены которой требуют повышения налогов на прибыли таких компаний. Лейбористы призывали к ужесточению введенного в прошлом году налога на сверхприбыль, чтобы за счет полученных средств компенсировать для рядовых потребителей рост счетов на коммунальные услуги.

Лидер Лейбористской партии сэр Кир Стармер в интервью программе BBC Breakfast заявил: «Мы, конечно, хотим, чтобы BP и другие получали прибыль, чтобы они могли инвестировать. Но вот прибыли, которые они не ожидали получить, это такие прибыли, которые выходят за рамки, потому что мировые цены на энергоносители очень высоки».

Алена Миклашевская