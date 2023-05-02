Квартальная прибыль BP превысила прогнозы аналитиков

Британская компания BP по итогам первых трех месяцев года получила базовую прибыль в размере $5 млрд. В прошлом году этот показатель составил рекордные $6,2 млрд. Тем не менее нынешние результаты оказались лучше ожиданий аналитиков.
Компания снизила объем чистого долга до $21,2 млрд. Капитальные расходы составили $3,6 млрд. За отчетный период BP завершила выкуп собственных акций на сумму $2,2 млрд и подтвердила намерение направлять до 60% актива баланса наличности на выкуп акций. Если стоимость нефти будет оставаться на уровне порядка $60 за баррель, BP готова выкупать ежегодно свои акции на сумму около $4 млрд.
Между тем хорошая отчетность BP и других нефтегазодобывающих компаний стала поводом для критики, в частности, со стороны Лейбористской партии, члены которой требуют повышения налогов на прибыли таких компаний. Лейбористы призывали к ужесточению введенного в прошлом году налога на сверхприбыль, чтобы за счет полученных средств компенсировать для рядовых потребителей рост счетов на коммунальные услуги.
Лидер Лейбористской партии сэр Кир Стармер в интервью программе BBC Breakfast заявил: «Мы, конечно, хотим, чтобы BP и другие получали прибыль, чтобы они могли инвестировать. Но вот прибыли, которые они не ожидали получить, это такие прибыли, которые выходят за рамки, потому что мировые цены на энергоносители очень высоки».