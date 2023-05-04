МИД КНР об атаке на Кремль: сторонам следует избегать эскалации

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин прокомментировал попытку удара по Кремлю с использованием беспилотников. Пекин выступил против действий, которые могут привести к эскалации конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thomas Peter / Reuters Фото: Thomas Peter / Reuters

«Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна, всем сторонам следует избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации»,— сказал Мао Нин журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Накануне, 3 мая, Москва обвинила Киев в попытке атаки на резиденцию Владимира Путина в Кремле с использованием беспилотников. Российские власти считают это террористической акцией и покушением на президента РФ. Кремль заявил, что оставляет за собой «право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным». Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в причастности Киева к инциденту.

Подробнее об атаке на Кремль — в материале «Ъ» «Президентский штандарт не взят с налета».

Леонид Уварчев