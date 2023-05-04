Суд не нашел нарушений в недопуске Новосибирского КБК к торгам по «мусорной» концессии

Арбитражный суд отказал АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» (КБК) в удовлетворении иска к министерству ЖКХ и энергетики Новосибирской области. Компания просила признать незаконным решение властей о недопуске ее заявки к участию в конкурсе по выбору концессионера строительства мусоросортировочного комплекса на правом берегу Новосибирска (село Раздольное).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ранее КБК также не смог оспорить решение конкурсной комиссии в управлении ФАС. Тогда сообщалось, что заявка компании не была допущена к торгам из-за выявленного несоответствия, в том числе отсутствия необходимого опыта.

Под Новосибирском запланировано строительство двух мусороперерабатывающих комплексов. В обоих случаях предполагается заключение 25-летней концессии. Конкурс по левобережному комплексу (с. Верх-Тула) уже состоялся. Победителем признан региональный оператор по обращению с ТКО МУП «САХ». Это же муниципальное предприятие и оренбургское ООО «Орбита» претендуют на правобережную концессию.

Планы по строительству двух мусоросортировочных комплексов в Новосибирске обсуждаются с 2016 года, когда было заключено концессионное соглашение на их строительство с бывшим региональным оператором по обращению с ТКО – компанией «Экология-Новосибирск» (сейчас в процедуре банкротства). Однако из-за критики условий соглашения концессия в 2017 году была заморожена, а в мае 2022 года расторгнута.

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Дарья Решетникова