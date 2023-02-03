Конкурс по «мусорной» концессии в Новосибирске продлили до июня

Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области продлило с 5 апреля до 1 июня сроки приема конкурсных предложений на право заключения концессии для строительства мусоросортировочного комплекса на правом берегу Новосибирска (село Раздольное). Вскрытие конвертов запланировано на 2 июня.

Внесение изменений в конкурсную документацию объясняется, в том числе, январской приостановкой конкурса на 10 дней на время рассмотрения жалобы ООО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» (КБК). Компания просила УФАС признать незаконным решение комиссии о недопуске ее к участию в конкурсе. Жалоба была отклонена.

К дальнейшему участию в конкурсе на право заключить 25-летнююю концессиию допущены два претендента – оренбургское ООО «Орбита» и новосибирское МУП «Спецавтохозяйство».

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Дарья Решетникова